'Casperlar' suç örgütü soruşturmasında kamu görevlilerine operasyon

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Casperlar' suç örgütü soruşturması kapsamında, bazı kamu görevlilerinin örgütle bağlantılı oldukları tespit edildi ve 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

'Casperlar' suç örgütü soruşturması kapsamında, bazı kamu görevlilerinin örgüt yöneticilerinin talimatıyla aranma ve yakalama kayıtları ile suç kaydına ilişkin bilgi temin ettikleri belirlendi. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Ocak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içine girdikleri tespit edildi. İncelemelerde, örgüt yöneticileri ve üyelerinin, görev ve yetki sınırlarını aşan bazı kamu görevlileri aracılığıyla suç kayıtları, aranma ve yakalama kayıtlarına ilişkin sorgulamalar yaptırarak bilgi temin ettikleri belirlendi.

17 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda örgüt hiyerarşisi içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen; 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru, 1'i müstafi olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin İstanbul, Muğla, Bursa, Giresun, Mersin ve Şırnak'ta evlerinde arama yapıldı.

