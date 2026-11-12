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CASC'ın tamamen güneş enerjili 'Çingçibing' İHA'sı ilk uçuşunu gerçekleştirdi

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CASC'ın geliştirdiği 'Çingçibing' adlı İHA, tamamen güneş enerjisiyle çalışarak ilk uçuşunu yaptı. 3,2 metre uzunluğunda ve 8 metre kanat açıklığındaki İHA'nın 30 saate kadar uçabildiği, kritik altyapı denetimi ve afet bölgesi izlemede kullanılmasının hedeflendiği belirtildi.

Çin'in tamamen güneş enerjisiyle çalışan insansız hava aracı (İHA), ilk uçuşunu yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC) tarafından geliştirilen "Çingçibing" (hafif süvari) adlı İHA'nın ilk uçuşu gerçekleştirildi.

3,2 metre uzunluğundaki, 8 metre kanat açıklığına sahip İHA, kanat ve kuyruk kısımlarını kaplayan fotovoltaik panellerle tamamen güneş enerjisiyle çalışabilecek şekilde tasarlandı.

30 saate kadar uçuş yapabilen İHA'nın uzun mesafelerde boru hattı, su toplama havzası gibi kritik altyapının denetimi, kadastro çalışmaları ve doğal kaynakların takibi, afet bölgelerinin izlenmesi ve diğer geniş alan gözetleme faaliyetlerinde kullanılması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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