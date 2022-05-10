Çarşıbaşı'nda 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kutlandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde "10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Çarşıbaşı Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliklere, Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz, Çarşıbaşı Belediye Başkan Vekili Alptekin Kurt, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Çarşıbaşı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Hüseyin Zafer Güler, protokol üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yılmaz, etkinlik için İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Her gün düzenli 30 dakikalık yürüyüş yapmak insan sağlığına çok iyi geliyor. Bu tür etkinliklerin asıl amacı tabii ki bu konuda farkındalık oluşturmaktır. Vücut sağlığınızı korumak adına herkesi güzel ilçemizin sahillerinde açık ve bol oksijenli havada spor yapmaya davet ediyorum." dedi.

Sağlık Müdürü Usta ise toplum bilinci oluşturmak için bu tür etkinliklere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar beden eğitimi öğretmeni nezaretinde çeşitli egzersizler gerçekleştirdi, daha sonra kemençe eşliğinde horon oynadı.

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