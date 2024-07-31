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Çarşamba Kaymakamlığına atanan Mehmet Kamil Sağlam göreve başladı

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Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Kaymakamlığı görevine başladı. Kaymakam Sağlam'ı Hükümet Konağı önünde birçok yetkili karşıladı. Sağlam, göreve başlamasıyla ilgili olarak Çarşamba ilçesine hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

Çarşamba Kaymakamlığına atanan Mehmet Kamil Sağlam, göreve başladı.

Kaymakam Sağlam'ı Hükümet Konağı önünde, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ramazan Onur Can, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, kamu kurum müdürleri, oda başkanları ve kaymakamlık çalışanları karşıladı.

Sağlam, "Kurtuluşun ilk adımı olan Samsun'umuzun Çarşamba ilçesine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın kararnamesi ile atamamız gerçekleşti ve görevimize başladık. Çarşamba ilçemiz gerçekten önemli, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesi ile hep birlikte ilçemize hizmet edeceğiz. Çarşamba için hayırlı hizmetler gerçekleştireceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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