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Otomobil, TIR'a çarptı; 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil, TIR'a çarptı; 1'i ağır 2 yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu kara yolu Turgutlu mevkisinde meydana geldi. Samsun yönünde ilerleyen A.D. (30) yönetimindeki 55 DP 123 plakalı otomobil, A.C. (36) idaresindeki 16 54 TAG yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada A.C. ile A.D. yaralandı. A.C. Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan A.D., Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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