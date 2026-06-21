Haberler

Samsun'da tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'da tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

R.Ş. (26) idaresindeki 55 AB 201 plakalı otomobil, Mahmutlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak

Trump, Hürmüz Boğazı için süre verdi: Anlaşma tamamlanmazsa biz alırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Pişman değilim' diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım

Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması
Hakan Çalhanoğlu‘nun eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama

Milli yıldızımızın eşinden eleştirilere karşı zehir zemberek açıklama
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı

Isparta’da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Beyoğlu'nda 24 saatlik eylem yasağı

İstanbullular dikkat! Bu yollar 24 saat kapalı olacak
ABD ile masaya oturacak olan İran heyeti İsviçre'ye ulaştı, Vance de yolda

Dünya bu müzakerelerin sonucuna kilitlendi, geri sayım başladı

Aziz Yıldırım, Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi gönderiyor

Sadettin Saran'ın transfer ettiği yıldız ismi takımdan gönderiyor
Ünlü şarkıcı Ömer Danış'tan üzen haber: Ayak parmakları kesildi

90'lara damga vuran ünlü şarkıcıdan kahreden haber