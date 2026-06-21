Samsun'da tarlaya giren otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya girdi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
R.Ş. (26) idaresindeki 55 AB 201 plakalı otomobil, Mahmutlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girdi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman