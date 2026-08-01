Haberler

Çarşamba’da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Çarşamba’da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisindeki kavşakta meydana gelen kazada, Samsun istikametine seyir halinde olan Y.T. yönetimindeki 35 BAE 464 plakalı kamyon, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan M.T. idaresindeki 55 AFS 134 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobilin sürücüsü M.T. ile araçta bulunan yolcular P.T. ve N.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı

Komşumuz ile tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 4 kat artırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK için kritik gün! 332 paşanın kaderi belli olacak

TSK için kritik gün! 332 paşanın kaderi belli olacak
Semt pazarında mide bulandıran olay! Genç kadını hemen polise koştu

Semt pazarında rezil olay! Genç kadın hemen polise koştu
Türkiye'de bir ilk! Tır dorsesini mobil bal fabrikasına çevirdi

Türkiye'de bir ilk! Gören dönüp bir daha bakıyor
Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu

Bir külah dondurma için 10 Euro istedi! Bedeli çok ağır oldu
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı

Göçmenlerin hesaba katmadıkları şey! Geri dönmeye başladılar

CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti

CHP 37 yıllık kalesini kaybetti