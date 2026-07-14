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Samsun'da kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde plakaları henüz öğrenilemeyen A.K. idaresindeki kamyonet ile G.B. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada sürücülerle kamyonetteki L.K. ve H.K. ile motosiklette yolcu konumunda bulunan A.K. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü ve yanındaki A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman
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