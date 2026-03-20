Samsun'da düzenlenen iftar programı mahalle sakinlerini buluşturdu

Samsun'da düzenlenen iftar programı mahalle sakinlerini buluşturdu
Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Çınarlık Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri bir araya geldi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri bir araya geldi.

Çınarlık Mahallesi'nde bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen iftar programında meydanda kurulan sofralarda bir araya gelen mahalle sakinleri, ilahi dinletisi eşliğinde oruçlarını açtı.

İftar programını düzenleyenlerden Bahri Kement, Çınarlık Mahallesi'ni tek çatı altında birleştirmek istediklerini belirterek, "İftar programları yapmaya karar verdik. Birinci yılından bugüne gelene kadar her yıl üstüne katarak başarıyla devam ettirdik." dedi.

Programı arife günü yaparak mahalle dışında yaşayanların da katılmasını sağlamak istediklerine işaret eden Kement, programa yaklaşık bin kişinin katıldığını tahmin ettiklerini kaydetti.

İftara katılanlardan Seda Aras ise programın geleneksel hale geldiğine işaret ederek. "Birlik beraberlik içinde ramazanı noktaladık. İnşallah programların devamı da gelir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Elektrik direğinden kopan kabloya temas edince akıma kapıldı

Kan donduran olay! Yolda yürürken bir anda yere yığıldı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Futboldan men edilecekler mi? FIFA'dan İsrail kararı

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı