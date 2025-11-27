Haberler

Çarşamba'da Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.S. yakalandı. Jandarma ekipleri, Güzeldere Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakalayarak adalete teslim etti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Güzeldere Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.S. (51) yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi: Listede CHP'den tek isim var

İstanbul'un en başarılı 5 ilçe belediyesi! İşte listedeki tek CHP'li
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Yunanistan'ın eski başbakanı Çipras: 15 Temmuz darbe girişimi ikili ilişkilere de zarar verdi

Komşu ülkenin eski liderinden çarpıcı "15 Temmuz" itirafı
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.