Çarşamba'da Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.S. yakalandı. Jandarma ekipleri, Güzeldere Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakalayarak adalete teslim etti.
Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Güzeldere Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.S. (51) yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan hükümlü, cezası yüzüne okunduktan sonra cezaevine gönderildi.