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Çarşaf giyip iş yerini kurşunlayan şüpheli tutuklandı

Çarşaf giyip iş yerini kurşunlayan şüpheli tutuklandı
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Adana'da kimliğini gizlemek için çarşaf giyerek bir iş yerine tabancayla ateş açan Boran Tağ (18), polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

ADANA'da kimliğini gizlemek için çarşaf giyerek bir iş yerine tabancayla ateş açan Boran Tağ (18), polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgusunda, 'Husumetimiz vardı, korkutmak amacıyla yaptım' diyen Tağ, tutuklandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Kimliğini gizlemek amacıyla çarşaf giyen Boran Tağ, hedef aldığı iş yerinin önüne gelerek belinden çıkardığı tabancayla art arda ateş açtı. Silahından çıkan kurşunlar iş yerine isabet ederken, şüpheli koşarak uzaklaştı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şüpheli Boran Tağ'ı Seyhan ilçesi Anadolu Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda, "Husumetimiz vardı, korkutmak amacıyla yaptım" diyen Tağ, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli

Boran Tağ, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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