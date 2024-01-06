Çark Deresi'nde Ceset Bulundu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde Çark Deresi'nde cesedi bulunan evli ve 2 çocuk babası Turan Görgülü (50) toprağa verildi. Görgülü'nün ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.

Adapazarı merkezden geçen Çark Deresi'nde dün akşam saatlerinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi mevkisinde sudan çıkartılan cesedin, Turan Görgülü'ye ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemede Görgülü'nün vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

Görgülü'nün cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'nde yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Kentpark Camisi'nde Turan Görgülü için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede Görgülü'nün yakınları gözyaşlarına boğuldu. Turan Görgülü, namaz sonrası Adapazarı Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.