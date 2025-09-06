Haberler

Caretta Caretta Yavruları Denize Ulaşmak İçin Mücadele Veriyor

Caretta Caretta Yavruları Denize Ulaşmak İçin Mücadele Veriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da caretta caretta yavrularının denizle buluşma yolculuğu devam ediyor. Çevre gönüllüleri, kumun altından çıkamayan yavruları kurtararak denize ulaştırıyor. Yavaş yavaş belirlenen 602 yuva ile bu süreç 15 Ekim'e kadar sürecek.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma yolculuğu sürüyor.

Yeşilöz Mahallesi'nde yuvadan çıkan çok sayıda caretta caretta yavrusu, denize ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kumun altından çıkamayan yavrular ise çevre gönüllülerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılıyor.

Yavruların denizle buluşması ise çevre gönüllülerince cep telefonuyla kaydedildi.

Çevre gönüllüsü Güldane Şahin, gazetecilere, caretta caretta yavrularının yuvalardan çıkış sürecini koordine ettiğini söyledi.

Bölgede yavru caretta carettaların çıkışlarının devam ettiğini bildiren Şahin, "İlçede yaklaşık 6,5 kilometrelik alanda 602 yuva tespit ettik. Şu anda hem deniz kaplumbağalarımız hem de caretta carettalarımızın yavru çıkışları devam ediyor. Bu süreç 15 Ekim'e kadar sürecek." dedi.

Şahin, caretta caretta yuvalarının son dönemdeki iklim değişikliklerinden etkilendiğine dikkati çekerek, ani sıcaklık değişimi ve nem oranından dolayı yuvalarda çok sayıda ölü yavru ve çürümüş yumurtalara rastladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
İş insanı Halit Yukay'a veda! Yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu

Cenazede yürek yakan anlar! Kıvanç Tatlıtuğ gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak

Yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.