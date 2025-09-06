Caretta Caretta Yavruları Denize Ulaşmak İçin Mücadele Veriyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yuvalarından çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma yolculuğu sürüyor.

Yeşilöz Mahallesi'nde yuvadan çıkan çok sayıda caretta caretta yavrusu, denize ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kumun altından çıkamayan yavrular ise çevre gönüllülerinin titiz çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılıyor.

Yavruların denizle buluşması ise çevre gönüllülerince cep telefonuyla kaydedildi.

Çevre gönüllüsü Güldane Şahin, gazetecilere, caretta caretta yavrularının yuvalardan çıkış sürecini koordine ettiğini söyledi.

Bölgede yavru caretta carettaların çıkışlarının devam ettiğini bildiren Şahin, "İlçede yaklaşık 6,5 kilometrelik alanda 602 yuva tespit ettik. Şu anda hem deniz kaplumbağalarımız hem de caretta carettalarımızın yavru çıkışları devam ediyor. Bu süreç 15 Ekim'e kadar sürecek." dedi.

Şahin, caretta caretta yuvalarının son dönemdeki iklim değişikliklerinden etkilendiğine dikkati çekerek, ani sıcaklık değişimi ve nem oranından dolayı yuvalarda çok sayıda ölü yavru ve çürümüş yumurtalara rastladıklarını kaydetti.