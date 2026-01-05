Haberler

Venezuela'da binlerce kişi Maduro'ya destek için yürüdü

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta binlerce kişi, ABD'nin askeri müdahalesi ile alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek olmak için sokaklara döküldü. 'Venezuela için Büyük Yürüyüş' adı altında gerçekleştirilen gösterilerde, Maduro destekçileri ABD'nin müdahalesini kınadı ve egemenlik taleplerini dile getirdi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta binlerce kişi, ABD'nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için sokaklara çıktı.

Caracas kent merkezinde binlerce kişi ABD'nin cumartesi gece yarısından sonra düzenlediği askeri operasyonla Başkan Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasını kınamak için "Venezuela için Büyük Yürüyüş" adı altında gösteri yaptı.

Maduro destekçileri, ABD'nin askeri müdahalesine ve başkanlarının alıkonulmasına karşı pankartlar taşıyarak, "Venezuela kararlı bir şekilde mücadele ediyor", "Onu (Maduro) geri istiyoruz", "İşçi sınıfı başkanımızı geri verin", "Egemenlik pazarlık konusu değildir" ve "Maduro'ya her zaman sadığız" şeklinde sloganlar attı.

Venezuela basınına konuşan bir gösterici, "Egemenliğimize saygı gösterilmesini ve Başkanımız Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in geri dönmesini talep ediyoruz." dedi.

Maduro'ya destek gösterileri Venezuela dışında Küba ve Kolombiya gibi bazı Latin Amerika ülkeleri ile İspanya gibi Avrupa ülkelerinde de oldu.

Diğer yandan dünyanın farklı yerlerinde Venezuelalı muhaliflerin ve sağ görüşlü grupların ABD'nin müdahalesini kutlayan gösterileri de yapıldı.

