Cape Town'da Orman Yangını: 2.600 Hektar Alan Zarar Gördü
Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Masa Dağı Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınında 2.600 hektar bitki örtüsü etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.
CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrindeki Masa Dağı Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınında 2 bin 600 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Güney Afrika Ulusal Parklar'dan (SANPARKS) yapılan açıklamada, Masa Dağı Ulusal Parkı'nın Tokai ve Silvermine bölgelerinde orman yangını çıktığı belirtildi.
Açıklamada, itfaiye ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.
Yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf edildiği kaydedilen açıklamada, "Yaklaşık 2 bin 600 hektarlık bitki örtüsü yangından etkilendi" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, vatandaşlardan yangın bölgesinden uzak durmaları istendi.