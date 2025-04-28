Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Portekiz Başbakanı: Elektrik kesintisinde siber saldırı ile ilgili gösterge yok

Avrupa'daki "elektrik" krizinde siber saldırı şüphesi! Açıklama geldi
Kendisini şifacı olarak tanıtıp paraları götürüyor! Bir seanstan aldığı ücret öyle böyle değil

Kendisini şifacı olarak tanıtıp paraları götürüyor

Cape Town'da Orman Yangını: 2.600 Hektar Alan Zarar Gördü

Cape Town'da Orman Yangını: 2.600 Hektar Alan Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'nın Cape Town şehrindeki Masa Dağı Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınında 2.600 hektar bitki örtüsü etkilendi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalara devam ediyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrindeki Masa Dağı Ulusal Parkı'nda çıkan orman yangınında 2 bin 600 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Güney Afrika Ulusal Parklar'dan (SANPARKS) yapılan açıklamada, Masa Dağı Ulusal Parkı'nın Tokai ve Silvermine bölgelerinde orman yangını çıktığı belirtildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin, yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Yangının yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba sarf edildiği kaydedilen açıklamada, "Yaklaşık 2 bin 600 hektarlık bitki örtüsü yangından etkilendi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşlardan yangın bölgesinden uzak durmaları istendi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.