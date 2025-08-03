Cape Town'da Gazze İçin Sessiz Protesto

CAPE TOWN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki Sea Point bölgesinde Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı sessiz bir protesto düzenleyen insanlar, 2 Ağustos 2025.

Mothers4Gaza adlı gruba bağlı kadın aktivistler cumartesi günü Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bir araya gelerek "Gazze'de devlet onaylı açlık ve soykırım" diye tanımladıkları ihlalleri kınamak amacıyla sessiz bir protesto düzenledi.

Ağızlarını bantlayarak sessizce duran protestocular "SOYKIRIMI DURDURUN" yazısını kolektif biçimde oluşturan dövizler taşıdı. Bazı protestocular ise İsrail'in gıda ve insani yardıma uyguladığı ablukalar nedeniyle açlıktan öldüğü bildirilen çocuk ve yetişkinlere ait sarsıcı fotoğrafları ellerinde tuttu. (Fotoğraf: Shakirah Thebus/Xinhua)