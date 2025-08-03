Cape Town'da Gazze İçin Sessiz Protesto

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika'nın Cape Town kentinde, Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı düzenlenen sessiz protestoda kadın aktivistler, ağızlarını bantlayarak 'SOYKIRIMI DURDURUN' mesajını taşıdı ve açlıktan ölen çocukların fotoğraflarını sergiledi.

CAPE TOWN, 3 Ağustos (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Cape Town kentindeki Sea Point bölgesinde Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı sessiz bir protesto düzenleyen insanlar, 2 Ağustos 2025.

Mothers4Gaza adlı gruba bağlı kadın aktivistler cumartesi günü Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bir araya gelerek "Gazze'de devlet onaylı açlık ve soykırım" diye tanımladıkları ihlalleri kınamak amacıyla sessiz bir protesto düzenledi.

Ağızlarını bantlayarak sessizce duran protestocular "SOYKIRIMI DURDURUN" yazısını kolektif biçimde oluşturan dövizler taşıdı. Bazı protestocular ise İsrail'in gıda ve insani yardıma uyguladığı ablukalar nedeniyle açlıktan öldüğü bildirilen çocuk ve yetişkinlere ait sarsıcı fotoğrafları ellerinde tuttu. (Fotoğraf: Shakirah Thebus/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pistteki ölü tavşan Sabiha Gökçen Havalimanı'nı karıştırdı

Pistteki cisim Sabiha Gökçen'i karıştırdı! Uçaklar bir bir pas geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.