CAPE CANAVERAL - &quot;ULA Atlas V&quot; uzay roketi fırlatıldı - Haberler

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CAPE CANAVERAL - "ULA Atlas V" uzay roketi fırlatıldı

AA - Paul Hennessy - Güncel
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ABD'nin Florida eyaletinde Boeing'in Starliner uzay aracını taşıyan "ULA Atlas V" roketi, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Orbital Uçuş Testi-2 (OFT-2) görevi için fırlatıldı.

ABD'nin Florida eyaletinde Boeing'in Starliner uzay aracını taşıyan "ULA Atlas V" roketi, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Orbital Uçuş Testi-2 (OFT-2) görevi için fırlatıldı.

AA / Paul Hennessy - Güncel

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