CAPE CANAVERAL - "ULA Atlas V" uzay roketi fırlatıldı
AA - Paul Hennessy - Güncel
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ABD'nin Florida eyaletinde Boeing'in Starliner uzay aracını taşıyan "ULA Atlas V" roketi, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Orbital Uçuş Testi-2 (OFT-2) görevi için fırlatıldı.
ABD'nin Florida eyaletinde Boeing'in Starliner uzay aracını taşıyan "ULA Atlas V" roketi, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Orbital Uçuş Testi-2 (OFT-2) görevi için fırlatıldı.
AA / Paul Hennessy - Güncel