Yahyalı'da traktörün şaft miline sıkışan adam hayatını kaybetti

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bahçede çapa yaparken traktörün şaft miline sıkışan Bekir Bolat (60), hayatını kaybetti.

Olay, Yahyalı ilçesi Çubuklu Mahallesi Tozluk mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Bekir Bolat, bahçede traktörle çapa yaptığı sırada traktörün şaft miline sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde, Bolat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bolat'ın cenazesi, otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı