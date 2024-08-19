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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Arama Kurtarma Birimi Tatbikatı

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Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Arama ve Kurtarma Birimi (CAK), Çamlıdere Aluç Dağı Tabiat Parkı'nda tatbikat yaptı. Tatbikata katılan arama kurtarma personeli çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Arama ve Kurtarma Birimi (CAK), Çamlıdere Aluç Dağı Tabiat Parkı'nda tatbikat yaptı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre Ankara, İstanbul, Adana, Konya, Sivas, Bursa, Afyonkarahisar ve Gaziantep'ten Cansuyu Arama Kurtarma ekiplerinin katıldığı tatbikat, CAK Genel Koordinatörü Zekeriya Erbeyi'nin koordinesinde gerçekleşti.

148 arama kurtarma personelinin katıldığı tatbikatta, Koordinatör Yardımcısı Ahmet Hilmi Çuhadar yönetimindeki 12 eğitmen 6 istasyonda eğitim verdi.

Tatbikata katılan arama kurtarma personeli, halatla kütle çekimi, hava yastığı ile tahkimat, kırma, delme ve kesme, düğüm ve ipli sedye, iple dik çıkış ve dik iniş ve kayıp arama çalışmaları yaptı.

Tatbikatı izleyen Çamlıdere Kaymakamı Mintaha Teymur, yaptığı konuşmada, afetlere karşı hızlı ve etkili bir şekilde hazır olmanın önemine işaret etti.

Cansuyu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yaşar da Türkiye'de böyle kapsamlı bir tatbikatın ilk kez bir STK tarafından yapıldığına dikkat çekerek, bu tür tatbikatlarla arama kurtarma personellerini ve gönüllüleri bilgi, beceri ve koordinasyon noktasında en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Çamlıdere ankara Yaşam Güncel Haberler

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