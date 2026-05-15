Haberler

Cannes Film Festivali'ne katılan ABD'li aktrist Hannah Einbinder, Filistin'e desteğini vurguladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cannes Film Festivali'nde konuşan ABD'li aktrist Hannah Einbinder, Filistin'e destek vermediği için işini kaybetmenin, sessiz kalmaktan daha küçük bir bedel olduğunu söyledi. Einbinder, 'Küçük kariyerim tek bir insan hayatıyla kıyaslanamaz' dedi.

Fransa'da bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katılan ABD'li aktrist Hannah Einbinder, Filistin için sesini yükseltmemenin kariyerini kaybetmekten daha büyük bir şey olduğunu söyledi.

Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü Cannes Film Festivali'nde katılımcılara yaptığı konuşmada Einbinder, savunduğu değerler uğruna harekete geçmekten vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Einbinder, "her zaman kendi savunucuları olmak zorunda kalan Filistinlilerin izinden gittiğini" dile getirerek, Filistin'e verdiği destek nedeniyle sanat camiasında boykot edilmek ve işini kaybetmekten korkmadığını belirtti.

Daha önce Filistin'e destek verdiği için işlerinden olan bazı sanatçılar hakkında ABD'li aktrist, "Sanırım onların bildiği şey benim de bildiğim şey: konuşmamanın bedeli (mesleğini kaybetmekten) daha yüksek." ifadesini kullandı.

"Küçük kariyerimin tek bir insan hayatıyla bile kıyaslanabileceğini düşünmüyorum." diyen Einbinder, Filistin hakkında konuşmanın bir yükümlülük olduğuna dikkati çekti.

Yahudi aktrist Einbinder Eylül 2025'te "Televizyon dünyasının oscarları" olarak nitelendirilen Primetime Emmy Ödülleri'nde "Hacks" adlı dizideki rolüyle yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanmış ve ödül aldığı konuşmada "Filistin'e özgürlük" çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor, şampiyon olduk mu?

Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar: 99 puan almış deniliyor...
Beşiktaş'ta ticari aracın çarptığı polis ağır yaralandı

Beşiktaş'ta ticari aracın çarptığı kadın polis ağır yaralandı
Dzeko'dan Fener taraftarını duygulandıran sözler

Formayı imzalarken söylediği Fener taraftarını duygulandırdı
5 kişinin hayatını kaybettiği park yeri katliamında sanığa verilen ceza belli oldu

Park yeri katliamında sanığa verilen ceza belli oldu
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!