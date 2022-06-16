Canlı yayındaki tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi: Aha müdahale ettiler - Haberler

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Canlı yayındaki tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi: Aha müdahale ettiler

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Dün akşam TV100 ekranlarında canlı yayınlanan programda konuklar hayat pahalılığı ve ekonomi üzerine hararetli bir tartışma yaşandı. Tam o sırada elektriklerin kesilmesi ile ekran karardı. Konuklardan biri "Aha müdahale ettiler" diyerek espri yaparken reji reklama gitti, ardından da programa devam edilemeyeceği duyuruldu.

TV100 ekranlarında dün akşam canlı yayınlanan Eşit Ağırlık programında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Bir ara ekonomi üzerine yaşanan tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi.

"AHA MÜDAHALE ETTİLER"

Işıkların sönmesinin ardından ekran kararsa da bir süre daha konukların sesi yayına verildi. O anda konuklardan birisi, "Aha müdahale ettiler" diyerek espri yaptı. Ardından reklam arası verildi.

"SİSTEMDEN KAYNAKLI BİR SORUNDAN YAYINA DEVAM EDEMİYORUZ"

Yaşanan aksilik sonrasında Gazeteci Erdoğan Aktaş daha sonra Twitter'dan bir açıklama yaptı. Aktaş, yaptığı açıklamada programa devam edemeyeceklerini belirterek, "Bilgilendirme: Elektrik sisteminden kaynaklı bir sorundan dolayı yayına devam edemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Canlı yayındaki tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi: Aha müdahale ettiler

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

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Yorumlar (1)

TT:

Stüdyodan biri çekmiştir fişi... Her gün her gün hararetle birbirlerine bağıra bağıra ne anlatıyorlar bu adamlar...İzleyince anlaşılsa izlerdimde,yeni açılan gazozun üstündeki köpük gibiler...

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