Canlı yayında sokak köpeği tartışması! Konuklar birbirine girdi, sunucu ne yapacağını şaşırdı

Habertürk canlı yayınında gazeteci Sevilay Yılman ile hayvan hakları savunucusu Yasemin Babayiğit arasında başıboş köpek sorunu üzerinden tartışma yaşandı. Stüdyoda tansiyonun yükseldiği anlarda Yılman'ın "Yasemin Hanım ben FETÖ'yle uğraştım sizinle uğraşamadım" demesi dikkat çekti. O anlarda ne yapacağını şaşıran sunucu Mehmet Akif Ersoy, konukları sakinleştirmekte zorlandı.

Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Ana Haber'de başıboş köpek sorunu ele alındı. Yayına gazeteci Sevilay Yılman, Esra Topbaş ve hayvan hakları savunucusu Yasemin Babayiğit katıldı. Yayında Sevilay Yılman ve Yasemin Babayiğit birbirine girdi.

"KISIRLAŞTIRILINCA SAKİNLEŞİYOR" İDDİASI TARTIŞMAYI BAŞLATTI

Başıboş sokak köpeği sorununa çözüm bulunmasını isteyen Yılman, hayvan hakları savunucusu olan Babayiğit'in sözlerine karşı çıkarak "Köpekler kısırlaştırılınca halloluyor mu? Saçma bir şeyi tartışıyorsunuz 10 tane veterinerle görüştük ettik. Kısırlaştıran hayvanın saldırganlığı bitmiyor, yok böyle bir şey. Böyle bilimsel bir şey yok sadece popülasyonu durduruyorsunuz." dedi.

Babayiğit ise Yılman'ın sözlerine, "Kısırlaştırmada hayvanın çiftleşme arzusu dindiği için hormonal olarak hayvan daha sakinleşiyor." yanıtını verdi.

"ÇOCUKLAR ÖLSÜN, YASEMİN HANIM VE LOBİSİ POPÜLARİTESİNİ YAPSIN"

Yasemin Babayiğit'in sözlerinin çeliştiğini söyleyen Sevilay Yılman, "Öyle bir şey yok. Tam tersi biraz önce 'Ben bilim insanı değilim' dediniz. Söylediğinizin tam tersi yönünde beyanlar var. Çocuklar ölsün, Yasemin hanım ve onun lobisi bunun üzerinden olabildiğince popülaritesini yapsın. Hakaret etsinler, küfür etsinler, insanları linç etsinler..." şeklinde konuştu.

Yasemin Babayiğit'in bu sözler karşısında, "Kamuoyu önünde olan biri olarak eleştiriye daha açık olmalısınız." demesi üzerine stüdyoda tansiyon iyice arttı.

"FETÖ'YLE UĞRAŞTIM SİZİNLE UĞRAŞAMADIM"

Yılman'ın, "Yasemin Hanım ben FETÖ'yle uğraştım sizinle uğraşamadım sesimi kestim biliyor musunuz?" sözlerine, Yasemin Babayiğit'ten bu kez de "Geçmişteki beyanlarınızı okudum FETÖ'yle ilgili." karşılığı geldi.

Yılman ise son olarak, "Ne beyanım varmış ya, neler yazdılar Twitter'da hakkımda. Takdiri falan yok kardeşim çocuklar ölüyor, ailelere ses olmaya çalışıyoruz bir de üstümüze bela çekiyoruz." ifadelerini kullandı.