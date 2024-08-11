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Canlı yayında kabul etti! Taciz suçu işleyen taksicilerin meslekten atılmaması için İBB'ye dava açmış

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İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi maddesinin kaldırılması için İBB'ye dava açtığı ortaya çıktı. Katıldığı canlı yayında söz konusu girişimi kabul eden Aksu "Uygulama hatalı. Biz diyoruz ki bunu yapan şoförü meslekten ihraç edin, daha taksicilik yapmasın. Ama aracı trafikten men etme hakkına sahip değilsin. Buna itiraz ettik" dedi.

Megakent İstanbul'da taksi sorunu uzun zamandır çözülemezken İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da son dönemde yaptığı çıkış ve hamlelerle tartışmaların odağında yer alıyordu.

Aksu katıldığı canlı yayında skandal bir itirafta bulundu. Program sunucusunun "İBB'ye bir dava açtığınız ve taciz suçu işleyen şoförlerin taksicilik yapmasının engellenmesi maddesinin kaldırılmasını talep ettiğiniz konuşuluyor. Doğru mu?" sorusuna Aksu "Evet, doğru" yanıtını verdi.

"ŞOFÖRÜ MESLEKTEN İHRAÇ EDİN AMA..."

Aksu yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyecek hamleyi ise şu sözlerle savundu; "Uygulama hatalı. Biz diyoruz ki bunu yapan şoförü meslekten ihraç edin, daha taksicilik yapmasın. Ama aracı trafikten men etme hakkına sahip değilsin. Buna itiraz ettik."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İstanbul Eyüp Güncel Haberler

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Yorumlar (16)

Murat Aslan:

adam doğru söylüyor, böyle sicili olan taksiciler işe alınmasın taksicilik yapmasın diyor. ama aracı men etmeyin diyor.

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Emircan Yesil:

Haberin başlığına bakk adamın söylediklerine bak. Adam sonuna kadar haklı kardeşim adamı meslekten men et araba ne alaka. Sicili temiz biri de bu hataya düşebilir bilemezsin sicili temiz diye verirsin taksiyi adama. at adamı meslekten arabaya dokunma.

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Hayrullah Karakuş:

Olması gereken de bu değil mi zaten

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Temel Temel:

men edeceksin ki araç sahibi sürüş ve yol tekniğine haiz halk ile ilişkiler eğitimi almış düzgün taksi kullanıcısı işe alsın düzgün maaş versin. aksi halede düzelmez. önüne gelen direksiyon başında

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ŞÜKRÜ GÜZEN:

Adam doğru söylemiş. neresi yanlış. Bu taciz suçunu kim işlediyse o cezalandırılmalı. Farklı şeyler yapılmamalı

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Ayşegül Öztabak:

Arabamı taciz etmişte men ediliyor. Doğrusunu yapmiş şoför men edilmelidir

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ali veliyev:

orda oturan o masalarin arkasinda ki gorevliler.o binada bazen roportaj veriyosunuz ya o camin arkasinda oturanlar içlerinizde akilli biriniz varmi.Bu adam ne diyo siz ne başlik atmişsiniz.O kadar adam orda diplomaniz yokmu.Naapiyosunuz orda bilgisayarlarda oyunmu oynuyorsunuz

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Bünyamin Kavak:

Başlığı okuyup geçmeyin, adam söylediğinde haklı. Şöförün suçu şöförü bağlar niye aracı men ediyorsunuz diyor ki kanunda yeri yok. Taksicilerin hiç sevmeyen bir olarak söylüyorum

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Bayram Gokmen:

Burada Turkiyenin itibari güvenirliği söz konusu kaçırmayalım dansöz gibi aracıda kendiside güle güle ceza hafiflerimde suçlu çoğalıyor.Herkes ne halt ettiyse cezasını çeksin. turiste yapilan herkese yapılıyor zaten.

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0
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Alp Dogan Caglar:

Tag yanlısı başlık Medya da oynak

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