KKTC'de 'Akıllı Ulaşım Sistemi' lansmanı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın TRAFİDAR sistemlerini aktifleştirmesiyle birlikte hız sınırını aşan bir araç tespit edilerek emniyet güçlerine bildirildi.

CANLI YAYINDA HIZ SINIRINI AŞTI

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, butona basarak sistemi aktif hale getirdi. Canlı yayın sırasında TRAFİDAR sistemlerinin görüntüleri ekrana yansıtıldı. O sırada hız sınırını aşan araç tespit edildi. RADARSAN Genel Müdürü Serhat Doğan, aracın rapor edilerek emniyet güçlerine bildirildiğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
