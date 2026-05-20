5.6 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta canlı yayın yapan muhabir Yasemin Çolak, deprem anında sakinliğini koruyarak koltuğundan kalkmadı.
CANLI YAYINDA YAKALANDI
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Kahramanmaraş'ta Bugün Gazetesi muhabiri Yasemin Çolak, gazetenin sanal medya hesabından yayın yaparken depreme yakalandı. Görüntülerde; panikleyen Çolak, koltuğundan kalkmayarak depremin bitmesini bekledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı