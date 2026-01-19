Çankırı'ya Yeni Vali Atandı: Hüseyin Çakırtaş Göreve Başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Çankırı'ya atanan Vali Hüseyin Çakırtaş, makamına geçerek görevine başladı.

Valilik önünde düzenlenen karşılama programında, Vali Çakırtaş, tören mangasını selamladı, kendisini karşılayanlarla tanıştı.

Daha sonra makamına geçen Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, Çankırı'ya vali olarak atmış olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Çakırtaş, Çankırı'nın Anadolu'nun müstesna bir şehri olduğunu dile getirerek, "Göreve başlarken böylesine derin bir kültüre, güçlü bir birlik ruhuna ve yükselen bir kalkınma dinamizmine sahip bir ilde hizmet edecek olmak şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Bu kadim birikimi koruyarak, sanayisiyle üreten, tarımıyla bereketlenen, gençleriyle güçlenen her bir hemşerisini kucaklayan bir Çankırı hedefiyle ilimizi her alanda daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla birlikte atacağız." dedi.

Devlet görevlerinin geçici, hizmetin kalıcı olduğunu vurgulayan Çakırtaş, "Bu anlayışla Çankırı'nın her bir ilçesini her bir mahallesini ve her bir vatandaşını kucaklayan, adaletli, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz. Kapısı da gönlü de herkese açık bir yönetim anlayışıyla devletin şefkatini, güler yüzünü ve güven veren varlığını her noktada hissettireceğiz. Siyasetçilerimiz, kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve kıymetli hemşerilerimizle omuz omuza vererek ortak bir hedef etrafında kenetlenip, Çankırı'nın huzurunu, refahını ve geleceğini daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışacağız. Sizlerin talepleri, fikirleri ve yeri geldiğinde dile getireceğiniz eleştiri ve şikayetler bizler için yol gösterici, birer rehber olacaktır. Bu birliktelik ruhuyla ve sizlerin dualarıyla çalışmalarımızın başarılı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gazilerin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Çakırtaş, onların ihtiyaç ve taleplerini vefa borcu olarak görmeyi sürdüreceklerini kaydetti.