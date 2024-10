Çankırı Valisi Taşolar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Taşolar, mesajında, geçmişlerine övünçle, geleceklerine güvenle bakmalarını sağlayan Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde kazandığı en büyük zaferlerden biri olan Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türk milletinin kendi geleceğini kendi elleriyle şekillendirmek istediği için Cumhuriyet yönetimini seçtiğine işaret eden Taşolar, "Bu bilinçle hareket eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle büyük reformlara imza atmıştır. Eğitimde, sanayide, bilimde, sanatta ve toplum hayatının her alanında köklü değişimler yaşanmış, tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi, toplumsal ve siyasal değişim projesi gerçekleştirilmiştir. Necip milletimiz tarafından sahiplenilen Cumhuriyet'imizin değerleri sayesinde ülkemiz, dünyada saygın konum elde etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin kahraman evlatlarının canları pahasına mücadele vererek bıraktığı asırlık çınar olan Cumhuriyet'in hangi zorluklarla kurulduğunun bilinciyle emaneti gelecek nesillere daha da yücelterek aktarmanın öncelikli görevlerini olduğunu vurgulayan Taşolar, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de vatanımızın birlik ve beraberliğine kasteden hain mihraklar bulunmaktadır. Birbirimize sımsıkı kenetlenerek demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyet'imizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Bu yolda karşılaşacağımız her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahibiz. Bu şanlı milletin mensupları olarak atalarımızdan aldığımız ilhamla, tasada ve sevinçte bir hareket edip Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda büyük başarılara ulaşması için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve hainlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmamıza kimse engel olamayacaktır. Aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta Milli Mücadele'mizin lideri ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum."