Çankırı Valisi Taşolar'dan Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümüne Kutlama Mesajı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Taşolar, mesajında, "Değişen Dünyanın Habercisi" Anadolu Ajansının 105 yaşında olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı süresince ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla kurulduğunu aktaran Taşolar, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'den bugüne 13 dilde, 137 ülkede faaliyet göstererek Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran, aziz milletimizi ve dünya kamuoyunu eksiksiz ve doğru bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getiren, ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılını kutluyorum. Anadolu Ajansının kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında emeği geçenleri saygıyla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılarının devamını diliyorum."