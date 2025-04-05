Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza

İşte Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'nun cezası
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Özgür Özel'e bir rakip daha çıktı
İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı

İsrail'in vahşi infazının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı

Bahar beklenirken yağış geliyor! Valilikten İstanbul için uyarı

Çankırı Valisi Taşolar'dan Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümüne Kutlama Mesajı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, ajansın tarihsel önemi ve milli mücadeledeki rolüne vurgu yaptı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Taşolar, mesajında, "Değişen Dünyanın Habercisi" Anadolu Ajansının 105 yaşında olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı süresince ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla kurulduğunu aktaran Taşolar, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'den bugüne 13 dilde, 137 ülkede faaliyet göstererek Türkiye'nin sesini dünyaya duyuran, aziz milletimizi ve dünya kamuoyunu eksiksiz ve doğru bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getiren, ilkeli ve güvenilir haberciliğin adresi Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılını kutluyorum. Anadolu Ajansının kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında emeği geçenleri saygıyla anıyor, kurumun ve tüm çalışanlarının başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.