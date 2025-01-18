Çankırı Ormanlarında Yaban Hayatı Kameralara Yansıdı
Çankırı'da fotokapanlarla kaydedilen görüntülerde, nesli tehlike altında olan vaşak, kurt ve çakal sürüleri yiyecek ararken görüntülendi.
Çankırı'da yaban hayatı fotokapanda
ÇANKIRI - Çankırı'da doğada yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları fotokapan kameraları tarafından görüntülendi.
Çankırı ormanlarında yaşayan yaban hayvanları fotokapan kameraları ile görüntülendi. Doğa tutkunları ve Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından kaydedilen görüntülerde, nesli tehlike altında olan vaşak, kurt, ile çakal sürüsü yiyecek ararken kameralara takıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Güncel