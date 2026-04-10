Çankırı'nın yüksek kesimlerine nisan ayında kar yağdı
Çankırı'nın yüksek kesimlerinde nisan ayında gelen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şabanözü ilçesi ve çevresi beyaza büründü.
Çankırı'nın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı etkili oluyor.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava, öğleden sonra Şabanözü ilçesi ve kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.
Etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışı sonrası çatılar, araçların üzeri ve araziler beyaza büründü.
Kent merkezinde de kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu.
Kaynak: AA / Kadir Uğuz