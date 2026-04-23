Çankırı'nın yüksek kesimlerine nisan ayının sonlarında kar yağdı

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde nisan ayının sonlarında kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinden itibaren Çerkeş, Orta ve Ilgaz ve Yapraklı ilçelerinde kara dönüştü.

Etkili olan kar yağışı sonrası Orta ilçesi beyaza bürünürken, Yapraklı, Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinin yüksek kesimleri de beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede kar yağışı aralıklarla sürüyor.