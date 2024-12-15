Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde Büyük Yayla'nın karlı manzarası havadan görüntülendi
İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Büyük Yayla ve çevresinde kar yağışıyla oluşan güzel manzaralar, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ormanlık alanların karla buluşması dron ile görüntülendi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki Büyük Yayla'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.
İlçenin kuzeyinde bulunan 1700 metre rakımlı Yapraklı Büyük Yayla ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.
Aralık ayında yağan kar, macera ve fotoğraf tutkunlarının bölgeye ilgisini çekti.
Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle ön plana çıkan Yapraklı Büyük Yayla'daki ormanlık alanların karla buluşması dron ile görüntülendi.