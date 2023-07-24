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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde açık hava sinema etkinliği düzenlendi

Güncel Haberler

Yapraklı Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde vatandaşlara patlamış mısır ikram edildi. Belediye Başkanı Ömer Güngör, etkinliğe olan ilgiden mutluluk duyduklarını söyledi. Yaz akşamlarının keyifli hale gelmesi için her cumartesi açık hava sinema etkinliği yapacaklarını kaydeden Güngör, tüm vatandaşları film izlemeye davet etti. İlk gösterime Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de katıldı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Yapraklı Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde vatandaşlara patlamış mısır ikram edildi.

Belediye Başkanı Ömer Güngör, AA muhabirine, etkinliğe olan ilgiden mutluluk duyduklarını söyledi.

Yaz akşamlarının keyifli hale gelmesi için her cumartesi açık hava sinema etkinliği yapacaklarını kaydeden Güngör, tüm vatandaşları film izlemeye davet etti.

İlk gösterime Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de katıldı.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel

Ömer Güngör Yapraklı Çankırı Güncel Haberler

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