Çankırı'nın ilçelerinde karne töreni düzenlendi

Çankırı'nın Orta, Korgun ve Bayramören ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı, okullarda düzenlenen karne törenleri ile sona erdi.

Orta ilçesinde Dodurga Belde İlkokulu'nda düzenlenen törende, Kaymakam Erkan Minuz, Dodurga Belde Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çınar tarafından öğrencilere karneleri verildi.

Törende, Çankırılı esnaf Servet Sevindim tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Korgun

Korgun'da Şehit Komiser Veysel Çirişlioğlu İlkokulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi.

Törende sınıfları ziyaret eden Kaymakam Ferhat Gür, öğrencilere karneleri dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Karne alan öğrencileri tebrik eden Kaymakam Gür, öğrencilere tatil dönemini verimli geçirmeleri, iyice dinlenmelere, bol bol kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

İlçe genelinde 361 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Bayramören

Bayramören'de Nevzat Ayaz Okulu'nda düzenlenen törenle öğrencilere karneleri verildi.

Törende sınıfları ziyaret eden Kaymakam Hikmet Saka ve Belediye Başkanı Raşit Güngör, öğrencilere karneleri verdi.

Öğrencilere keyifli tatil geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Kaymakam Saka, öğretmen ve velilere emekleri için teşekkür etti.

İlçede 56 öğrenciye karneleri verildi.