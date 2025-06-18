Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yangın: İki ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde, Oluklu köyünde çıkan yangında iki ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Mehmet T.'nin evinde başladı ve yanda bulunan Şahin T.'nin evine sıçradı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Oluklu köyünde Mehmet T'ye ait ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler yanda bulunan Şahin T'ye ait ahşap eve de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evler kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Sema Abaza - Güncel