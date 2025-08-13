Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde Hüyük köyü mevkisinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Hüyük köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
