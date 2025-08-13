Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Hüyük köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.