Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde orman yangınına müdahale ediliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde Hüyük köyü mevkisinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Hüyük köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak sözler

CHP'de Çerçioğlu krizi! Özel'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamera kayıttaydı: Mağazada dinlenen kadın hayatının şokunu yaşadı

Mağazada dinlenen kadına büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.