Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitime ara verildi

Güncelleme:
Çankırı Karatekin Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle alınan önlemler kapsamında hamileler, engelliler ve ana sınıfı çocuğu olan annelere idari izin verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çankırı Karatekin Üniversitesinde (ÇAKÜ) eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir alındığı belirtildi.

Bu kapsamda eğitim öğretime bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada, kurumda görevli hamile ve engelliler ile çocuğu ana sınıfına devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
