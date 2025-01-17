Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Cevdet Yılmaz'ı Ziyaret Etti

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

ÇAKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ziyarette üniversitenin kamu-üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürüttüğü projeler ve bölgesel kalkınmaya yönelik katkıların ele alındığı belirtildi.

Ziyarette, üniversitenin yenilikçi projeleri ve uluslararasılaşma stratejisinin de değerlendirildiği aktarılan açıklamada, Rektör Çiftçi'nin desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür edip kendisini üniversiteye davet ettiği kaydedildi.