Çankırı Ilgaz'da Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor
Çankırı'nın Ilgaz ilçesindeki Yukarımeydan köyünde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri olay yerine sevk edildi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Yukarımeydan köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Çankırı, Kurşunlu, Ilgaz, Atkaracalar belediyelerinin itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.