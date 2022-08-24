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Çankırı haberi! Çankırı'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

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Çankırı haberi! Çankırı'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Çankırı haber... ÇANKIRI'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÇANKIRI'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 666 sentetik hap, 4 bin boş makaron ve 9,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Güncel

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