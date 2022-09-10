Çankırı gündem haberleri | Çankırı'da engellilere yönelik tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı Güncel Haberler Çankırı haberine göre Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Şabanözü Kaymakamlığı arasında tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı. Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Şabanözü Kaymakamlığı arasında tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı. Kaymakamlıkta düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Zahid Uzun ile Merkez Müdürü Ulaş Aracı tarafından protokole imza atıldı. Protokol kapsamında rehabilitasyon merkezi bünyesinde engelliler tarafından oluşturulan ekip, uzman personel gözetiminde kamu kurum ve kuruluşların bahçelerinde bahçe düzenlemesi, ağaç bakım ve aşılanması, zirai ilaçlama ve çimli alanların bakımını gerçekleştirecek. Kaymakam Uzun, asıl amaçlarının merkezde bulunan engellilerin kurum dışında nitelikli zaman geçirmeleri, toplum içinde değer üreten bireyler haline gelmeleri olduğunu kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Kadir Uğuz Mehmet Zahid Şabanözü Çankırı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çankırı gündem haberleri | Çankırı'da engellilere yönelik tarımsal rehabilitasyon protokolü imzalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.