Çankırı'da Yangın: 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da Yangın: 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 3'ü metruk 6 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ÇANKIRI'nın Bayramören ilçesinde çıkan yangında 3'ü metruk 6 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyündeki metruk bir evde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın yıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyerek bitişikteki evlere sıçradı. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin sabah saatlerine kadar süren müdahalesi sonrası 3 metruk ev ve 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kamuda toplu sözleşme görüşmeleri tıkandı, memurlar pazartesi iş bırakacak

Pazartesi hayat duracak! Görüşmeler tıkandı, eyleme gidiyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.