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Çankırı'da Yabani Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı

Çankırı'da Yabani Hayvanlar İçin Yem Bırakıldı
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yiyecek bırakma çalışması gerçekleştirildi. Çerkeş Kaymakamlığı ve diğer ilgili kurumlar, doğal yaşamı korumak amacıyla bölgede yem, ekmek, sebze ve meyve bıraktı.

Çankırı'da karla kaplı araziye, yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yem bırakıldı.

Çerkeş ilçesi ve bölgede etkili olan kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için Çerkeş Kaymakamlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, Çerkeş Orman İşletme Müdürlüğü ve Çerkeş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği harekete geçti.

Ekipler tarafından ilçenin ormanlık alanlarında, kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı bölgede çeşitli noktalara yabani hayvanlar için yem, ekmek, sebze ve meyve gibi yiyecekler bırakıldı.

Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, Orman İşletme Müdürü Faruk Yazıcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Serap Ertürk de çalışmaya katıldı.

Kaymakam Bulgurlu, her türlü canlıyı korumaya, hayatta tutmaya ve onlara şefkatle yaklaşmaya özen gösterileceğini, bu tür desteklerin yaban hayatı için hayati önem taşıdığını belirterek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bulgurlu, herkese yaban hayatının korunması için hassasiyet göstermeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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