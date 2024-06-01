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Çankırı'da UMKE 23. Bölge Tatbikatı düzenlendi

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Çankırı'da, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan 'UMKE 23. Bölge Tatbikatı' düzenlendi. Tatbikata, Çankırı, Sinop ve Kastamonu'dan UMKE, 112, AFAD, polis, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı Tehlikeli Madde İmha Ekibi, Kargaz ve Enerjisa ekipleri katıldı. Tatbikat kapsamında senaryo gereği KYK yurdunda meydana gelen patlama ve yangına müdahale edildi.

Çankırı'da, Sağlık Bakanlığının 2024 yılı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) faaliyet planında yer alan "UMKE 23. Bölge Tatbikatı" düzenlendi.

Ankara kara yolu Ballıca mevkisinde düzenlenen tatbikata, Çankırı'nın yanı sıra Sinop ve Kastamonu'dan UMKE, 112, AFAD, polis, itfaiye, İl Jandarma Komutanlığı Tehlikeli Madde İmha Ekibi, Kargaz ve Enerjisa ekipleri katıldı.

Ekipler, senaryo gereği KYK yurdunun mutfak bölümünde meydana gelen patlama ve yangın sonucu 3 ölü, 17 yaralının olduğu olaya müdahalede bulundu.

Tatbikat kapsamında alana, acil müdahale üniteleri, barınma çadırları, sağlık afet koordinasyon merkezi kuruldu.

Tatbikatta kurtarılan yaralılara, sağlık personeli müdahale etti.

İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, gazetecilere, tatbikatın başarılı şekilde sonuçlandığını söyledi.

Ekipleri hazır hale getirmeye çalıştıklarını belirten Sarıkaya, tatbikata katılan tüm kurumlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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