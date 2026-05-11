Çankırı'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Güncelleme:
Çankırı Muazzez Ser-Ved Amaratoğlu Ortaokulu'nda yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin projeleri sergilendi. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, fuarda eğitimde beceri temelli yaklaşımın önemine vurgu yaptı.

Proje yürütücüsü fen bilimleri öğretmeni İbrahim Ulusoy koordinesinde okulun sergi salonunda düzenlenen fuarın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, TÜBİTAK ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği çerçevesinde öğrencilerin derste öğrendiklerini beceriye dönüştürmeleri için projeler yapıldığını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde beceri temelli bir eğitimin esas alındığını belirten Işık, "Yani sadece sınıflarda öğretmenin dersleri anlatması değil, anlattıklarının görsel anlamda, fiziki anlamda ortaya çıkması, çocukların becerilerini ortaya koymaları açısından çok önemli. Bu projeler de çocuklarımızın hem hayal dünyasını geliştirme hem becerilerini geliştirme hem de öğrendiklerini tatbik etme anlamında geniş bir alan." dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek öğrenciler tarafından teknoloji, sağlık, çevre, enerji verimliliği ve günlük yaşam alanlarında hazırlanan projeler gezildi.

Programa, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Arif Kırkpınar, Okul Müdürü Ferhat Bilgiç, siyasi parti temsilcileri, sendika yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sema Abaza
