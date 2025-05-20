Çankırı'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde tarlada çalışırken devrilen traktörün sürücüsü M.G. (77) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yapraklı ilçesine bağlı Kaymaz köyünde M.G'nin (77) kullandığı traktör, tarlada çalışma yaptığı sırada devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından M.G'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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