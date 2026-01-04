Haberler

Çankırı'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 55 yaşındaki sürücü yaralandı. Kaza sonrasında sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D100 kara yolu İstanbul istikametinde Recep K. (55) yönetimindeki 22 AET 677 plakalı otomobil, buzlanma olan yolda savrularak bariyere çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen sağlık ekibince Kurşunlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Ülkü Yaşar Özen - Güncel
