Haberler

Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Güncelleme:
Çerkeş ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 75 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı, yanında bulunan Seher Özgen hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ahmet Özgen (75) idaresindeki 34 SMU 24 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Bedil mevkisinde önünde seyreden Abdullah O. yönetimindeki 33 ATR 930 plakalı tırın römorkuna çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile beraberindeki Seher Özgen yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Seher Özgen, kurtarılamadı.

Ahmet Özgen, Çerkeş Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

