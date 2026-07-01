Haberler

Çankırı'da 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çankırı'da 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde tırın lastik patlaması sonucu 3 otomobile çarpmasıyla 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Çankırı'da 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Nuraddin İ. idaresindeki yabancı plakalı tır, İstanbul-Samsun kara yolunun Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi mevkisinde tırın sol ön lastiğinin patlaması sonucu solda seyreden Mustafa M. yönetimindeki 06 BES 254 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil bariyer ile tırın arasına sıkışırken, dorseden yola savrulan metal rulolar karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen Ali Ş'nin kullandığı 55 JM 434 ve Burhan Ş. idaresindeki 61 ADY 185 plakalı iki otomobil, yola savrulan metal rulolara çarptı.

Kazada, araçlarda bulunan Mustafa M. (48), Pelin M. (12), Emine M. (44) ve Safiye Ş. (54) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bariyer ile tırın arasında kalan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun her iki istikametinin de bir süre trafiğe kapatılması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ve belediye ekiplerince temizlenen yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

O ülkeden gelip Türkiye'de infilak etti
Büyükada'da plajda yangın! Alevler ormana sıçradı

Görüntü İstanbul'un cennet köşesinden! Alevler hızla ilerliyor
TBMM'de gergin anlar: AK Parti ve CHP'li vekiller arasında Deniz Göktaş tartışması

Meclis'i de karıştırdı, tansiyon bir türlü düşmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edin Dzeko'dan Amerikalı kadın muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap

Dzeko'dan Amerikalı muhabirin küstah sözlerine hak ettiği gibi cevap
Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası

Acun Ilıcalı'dan Talisca bombası
Gökdeniz Gürpüz, Galatasaray'dan ayrılarak 3. Lig'e gitti

Galatasaray'dan ayrıldı, 3. Lig'e gitti!
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

Süper Lig devi yeni transferine kavuşuyor! Bu gece İstanbul'da
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj