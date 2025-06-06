Çankırı'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Çankırı'da Silahlı Kavga: Muhtar Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
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Çankırı'nın İncik köyünde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı Ergül Sönmez yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada köy muhtarı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı İncik köyünde iki aile arasında yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada silahla vurulan muhtar Ergül Sönmez, olay yerinde yaşamını yitirdi, aynı aileden K.S, M.S. ve A.S. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çorum'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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